SMA formuló cargos contra ENAP por manipular datos de emisiones

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió un proceso sancionatorio contra la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), a la que imputó cuatro infracciones al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví, dos de las cuales fueron catalogadas como "gravísimas".

Estas faltas de mayor gravedad apuntan a la ocultación, alteración e imprecisión de antecedentes técnicos esenciales para la labor fiscalizadora del Estado: entre ellas figura el incumplimiento de la meta de 98% de recuperación de azufre entre los años 2023 y 2025, a causa de una manipulación de cifras para aparentar normalidad, además de sobrepasar los límites permitidos de emisión de dióxido de azufre.

Frente a la gravedad de los antecedentes, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet anunció gestiones para constituir una comisión investigadora en la Cámara de Baja y valoró que el caso se haya puesto en manos de la justicia penal.

"La Superintendencia ahora ha comprobado que se entregó información falsa, se cometió un delito, y la Superintendencia obviamente ha iniciado un sumario sancionatorio contra ENAP, pero también ha remitido los antecedentes a sede penal, al Ministerio Público, porque hay que decirlo así, de acuerdo a la Superintendencia hay delincuentes dentro de la ENAP que han permitido la emisión de gases tóxicos que vulneran el acuerdo para remediar el medio ambiente y para poner límites, y han dañado la salud de los habitantes de estas tres comunas. Entonces esto es extremadamente grave", expuso el legislador.

A través de una declaración pública, la estatal petrolera señaló que sus equipos técnicos se encuentran revisando los antecedentes para determinar las acciones correspondientes dentro de los plazos legales.

En tanto, los ministerios de Hacienda y de Energía calificaron los hechos como inaceptables y conminaron a la administración de ENAP a colaborar de manera irrestricta con las investigaciones administrativas y judiciales para fijar las sanciones pertinentes.