Aníbal Mosa y el mercado de Colo Colo: "Todavía no damos por cerrado el plantel"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, protagonizó una jornada de definiciones en el Estadio Monumental al confirmar importantes movimientos para Colo Colo a pocos días del inicio de la Liga de Primera. El timonel "albo" ratificó la salida del capitán, la partida de un delantero y la llegada de un refuerzo, asegurando que el libro de pases aún no se cierra para el "Cacique".

"Efectivamente, nosotros todavía no damos por cerrado el plantel", aseguró Mosa tras la reunión de directorio. La principal novedad fue la confirmación del adiós de Esteban Pavez, quien partirá a Alianza Lima. "A contar de hoy día, hemos liberado de la institución a Esteban Pavez para que se pueda reunir con su nueva institución. Se le abrió esta posibilidad y nosotros encontramos que era una buena alternativa para que él también pudiera tomar un aire nuevo", explicó el dirigente.

Otro que deja Macul es Cristián Zavala. El mandamás de la concesionaria detalló que "Colo Colo aprobó que pudiéramos mandar a préstamo a Cristián Zavala a Coquimbo este año nuevamente", agregando que la operación implica una extensión de contrato y un costo compartido entre ambos clubes y descartando que su actitud en el penal ejecutado en Uruguay tuviera que ver con la salida.

En materia de incorporaciones, Mosa oficializó el arribo de Lautaro Pastrán. "El directorio aprobó la llegada de Lautaro. Viene a reemplazar el puesto que dejó Lucas Cepeda", señaló. Sin embargo, la tarea no termina ahí, ya que la salida de Pavez obliga a buscar un sustituto. "Seguramente se abre un espacio para que podamos traer otro refuerzo más. Puede ser para la zona donde se desenvolvía el capitán, de preferencia chileno", puntualizó.

Finalmente, el directivo abordó la urgencia de fichar un guardameta, citando a una reunión extraordinaria para definir el tema antes del fin de semana. "Va a llegar uno más. La conversación del tema del arco todavía la seguimos teniendo, pero lo pretendemos resolver todo eso este día viernes", sentenció Mosa, marcando el plazo fatal para conformar el equipo 2026.