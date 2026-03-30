Arturo Vidal superó sus molestias y es opción para el duelo de Colo Colo ante Huachipato

El experimentado volante de Colo Colo Arturo Vidal volvió a entrenar con normalidad este lunes y será opción para los "albos" en su duelo ante Huachipato, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el bicampeón de América superó las molestias físicas que sufrió en el encuentro ante Coquimbo Unido y realizó el entrenamiento a la par de sus compañeros.

La lesión lo dejó fuera de la citación en el último partido ante Deportes Concepción en el "Ester Roa".

¿Cuándo juega Colo Colo ante Huachipato?

El cotejo entre el caquice y acereros está programado para jugarse este miércoles 1 de abril a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.