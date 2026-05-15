El investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de Chile y doctor en Sociología de Harvard, Cristián Bellei, señaló que "no se entiende" el anuncio del Gobierno de pausar el traspaso de los establecimientos educacionales desde los municipios a los SLEP, ya que "pocas reformas en Chile han sido más evaluadas y estudiadas que ésta".

"El modo en que se ha comunicado (por parte del Ejecutivo) es un poco confuso, porque la verdad es que la ley y las reglas, como se han ido implementando, ya contemplan la posibilidad de que municipios que 'hagan bien' (la administración de un recinto educacional), puedan pausar el proceso en el sentido de postergar su entrada a los SLEP", afirmó el experto.

"Supongo que si se hace un anuncio con tanta fanfarria, (desde La Moneda) no buscarían sólo la aplicación de la ley, sino que la pretenderán cambiar, pero no sabemos cómo la van a cambiar. La ley hoy ya contempla que, cuando un municipio tiene buen desempeño en sus colegios, buena matrícula y no la está perdiendo, y tiene un estado financiero sano, puede pedir postergar (el traspaso a los SLEP)", reiteró Bellei.

Asimismo, "(desde el Ejecutivo) se dice 'pausar para evaluar', pero la ley también lo contempló. En 2021, durante el segundo Gobierno del presidente Piñera, yo estaba en el Consejo de Evaluación de esta ley. Se evaluó por un comité de expertos independientes y el propio subsecretario de Educación de ahora (Daniel Rodríguez) estuvo en ese Consejo hasta febrero, que ha hecho ocho informes todos los años y nunca ha propuesto suspender la ley, sino sólo incluir muchas indicaciones de cómo mejorarla, pero todo el mundo la respalda: personas de derecha, de izquierda y de todos lados", sostuvo el investigador.

Bellei afirmó que la normativa de los SLEP también ha sido evaluada internamente por las universidades Católica y de Chile, además de organismos internacionales como la PNUD y la UNESCO: "(Por lo tanto), creo que pocas reformas en Chile han sido más evaluadas y estudiadas que esta. No comprendo qué nuevos antecedentes quiere el Gobierno. La verdad, ya están todos sobre la mesa; más bien, hay que trabajar", dijo.

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