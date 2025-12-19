Blanco y Negro aprobó la llegada de Matías Fernández

Colo Colo se acerca a abrir su mercado de fichajes luego de que Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del cuadro albo, aprobara la contratación del lateral chileno Matías Fernández.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el hoy jugador de Independiente del Valle firmará por un año con una opción de renovación.

Según la misma fuente, Jeyson Rojas volverá de préstamo por lo que con eso queda cerrado el puesto de lateral derecho.

Fernández se formó en Santiago Wanderers, donde ganó la Copa Chile y la Primera B, para luego pasar a Unión La Calera, desde donde llegó al cuadro ecuatoriano, equipo donde ganó la Copa Ecuador, la Supercopa de Ecuador y viene de conquistar la Serie A, además de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.