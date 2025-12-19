Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.7°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Blanco y Negro aprobó la llegada de Matías Fernández

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral llega por un año con opción de renovar por un segundo.

Blanco y Negro aprobó la llegada de Matías Fernández
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo se acerca a abrir su mercado de fichajes luego de que Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del cuadro albo, aprobara la contratación del lateral chileno Matías Fernández.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el hoy jugador de Independiente del Valle firmará por un año con una opción de renovación.

Según la misma fuente, Jeyson Rojas volverá de préstamo por lo que con eso queda cerrado el puesto de lateral derecho.

Fernández se formó en Santiago Wanderers, donde ganó la Copa Chile y la Primera B, para luego pasar a Unión La Calera, desde donde llegó al cuadro ecuatoriano, equipo donde ganó la Copa Ecuador, la Supercopa de Ecuador y viene de conquistar la Serie A, además de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada