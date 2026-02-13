Blanco y Negro notificó a la CMF una utilidad financiera de diciembre

Blanco y Negro, concesionaria que administra al club Colo Colo, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que reconoció una utilidad financiera por más de $3.067 millones correspondiente al mes de diciembre de 2025, producto de un ajuste contable asociado a su deuda tributaria.

La notificación se realizó mediante un complemento de Hecho Esencial enviado este 12 de febrero, en el que la concesionaria detalló los efectos derivados de la modificación al régimen de intereses moratorios establecido por ley.

Según explicó la sociedad, los cambios introducidos por la Ley N°21.713 y su aplicación práctica a través de una resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) permitieron recalcular la tasa de interés aplicable a su deuda con la Tesorería General de la República.

Como consecuencia, el saldo de la deuda tributaria experimentó una rebaja superior a $3.513 millones.

La concesionaria precisó que este ajuste permitió mejorar los niveles de endeudamiento de ByN y fortalecer su posición de cara a los próximos estados financieros anuales.