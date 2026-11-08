Bravo y el inminente título de Colo Colo: "Ha sido el más regular y el merecedor de coronarse"

En una jornada donde Colo Colo tiene una cita con la historia frente a Ñublense en Chillán (15:00 horas) para intentar bajar su ansiada estrella 35 en la Liga de Primera, una voz con peso histórico en la institución como Claudio Bravo entregó su total respaldo al elenco popular para levantar el trofeo.

"Es evidente que Colo Colo tiene la primera opción en cuanto a ser campeón. Creo que ha sido el equipo más regular en este torneo y el merecedor también de coronarse nuevamente como campeón", manifestó el formado en la ruca en conversación con el portal RedGol.

Más allá del rendimiento colectivo en la tabla, el oriundo de Viluco aplaudió especialmente la convicción del cuerpo técnico para darles rodaje a jóvenes talentos como Gabriel Maureira, Francisco Marchant y Leandro Hernández, entre otras promesas.

"Soy un luchador de que se le generen más oportunidades a la gente joven, independiente de si es Colo Colo u otro club. Creo que es primordial el crecimiento de nuestra gente, que es lo que potencia al final a nuestras selecciones, porque en el caso nuestro lo vivimos: tuvimos oportunidades siendo relativamente jóvenes, las supimos aprovechar y mira lo que pasó", reflexionó el excapitán de La Roja.

En esa misma línea, Bravo valoró el trabajo coordinado entre el fútbol formativo y el primer equipo en el Monumental.

"Colo Colo ha sacado un sinnúmero de jugadores en este último tiempo. Es muy meritorio lo que está haciendo Héctor (Tapia) en las divisiones menores y meritorio también lo que hace Ortiz con generarles oportunidades a estos nuevos jugadores; es maravilloso que el fútbol chileno se nutra con gente joven", concluyó.