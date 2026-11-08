Paulina García recordó a Sebastián Lelio entre lágrimas: "Hay un silencio nacional"

Entre lágrimas y con profunda emoción la actriz Paulina García recordó al director Sebastián Lelio durante la clausura del Festival SANFIC.

La artista llegó hasta la ceremonia junto al Oso de Plata que obtuvo en 2014 en la Berlinale por su trabajo en "Gloria", una de las cintas más icónicas de Lelio.

"Me dijeron que era un homenaje a Sebastián y traje el oso", dijo García, quien en la ocasión también fue galardonada con el premio a mejor actuación internacional en SANFIC.

Tras agradecer el premio, dedicó emotivas palabras para Lelio: "él fue el primer director con el que hice tanta amistad y estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de hacerlo (la película "Gloria"), de conocerlo y de haber trabajado con él", indicó.

"A pesar de la pena y del silencio nacional, como me dijo ayer un taxista (...) Este oso era de él y lo vamos a echar de menos, sin duda", concluyó entre lágrimas.