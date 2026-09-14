"Carucha" Fernández volvió al Monumental para ver a Colo Colo: "Fue muy especial"

El recordado Adrián "Carucha" Fernández, exjugador argentino de Colo Colo, volvió al Monumental para ver al cuadro albo en el partido ante Deportes Concepción y en sus redes sociales compartió el registro de su regreso, agradeciendo el cariño que sintió de los hinchas que lo reconocieron en una jornada "muy especial".

"Volver al Monumental después de tantos años fue muy especial. Volver a ver a mi equipo, Colo Colo. Caminar por esos lugares, volver a sentir el cariño de la gente y escuchar ese aliento que tantas veces viví desde adentro. Son cosas que uno guarda para siempre", publicó Fernández, de 45 años, en su Instagram.

"Me toca mirar desde afuera, pero una parte de mí siempre va a estar ahí dentro, defendiendo esa camiseta", expresó el exfutbolista, quien jugó en Colo Colo en 2004.

Además, agradeció a un hincha que lo reconoció y que le pidió una fotografía: "Ese cariño no se olvida".

"Le agradezco a Dios por haberme permitido vestir una camiseta tan gloriosa como la de Colo COlo y por regalarme estos momentos tantos años después. Volver a ver excompañeros y grandes amigos", cerró Fernández.

En el video, Fernández mostró también su reencuentro con Miguel Ramírez, quien fue su compañero en 2004, y Ricardo Dabrowski, quien fue su entrenador en esa temporada en el cuadro albo.