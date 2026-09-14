De ida y vuelta: La Roja enfrentará a Colombia en la fecha FIFA de noviembre

A través de sus canales oficiales, la selección chilena masculina de fútbol confirmó su agenda para cerrar el año en la fecha FIFA de noviembre, con Colombia como rival por partida doble.

La Roja y los "cafetaleros" tendrán una localía cada uno. El primer duelo se jugará en Colombia, en el Estadio Olímpico "Pascual Guerrero" de Cali, el viernes 13 de noviembre.

El segundo encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional el martes de 17 de noviembre.

Cabe señalar que el horario para ambos partidos está pendiente de programación.

De esta manera, La Roja quedó con su calendario definido para lo que queda de 2026. Antes de enfrentar a Colombia, Chile realizará una gira por Norteamérica para jugar con Canadá el sábado 26 de septiembre, con Estados Unidos el martes 29 y con México el miércoles 6 de octubre.