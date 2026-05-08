Claudio Aquino está en Argentina y se perderá duelo de Colo Colo

El mediocampista argentino Claudio Aquino se perderá el duelo de Colo Colo ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga luego de ausentarse toda la semana de las prácticas del cuadro albo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el exfutbolista de Vélez Sarsfield presentó un problema en una de sus rodillas y si bien está con reposo médico, su viaje fue autorizado.

Aquino jugó 28 minutos en la última victoria ante Coquimbo Unido y ya suma tres partidos sin ser titular.