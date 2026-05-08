Gobierno lamentó el "preocupante" IPC: "Sabemos que las familias lo resienten"

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó como "preocupante" el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y apuntó directamente a la guerra en Medio Oriente como el principal responsable de la presión inflacionaria.

Según detalló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el indicador del pasado mes registró una variación del 1,3%, empujando la inflación anual al 4%, derivado principalmente por la histórica alza del precio de los combustibles.

"El dato del IPC de hoy nos preocupa y lo decimos con honestidad. Un 1,3% con inflación anual, llegando al 4%, es una señal que no podemos ignorar porque sabemos que las familias chilenas lo resienten", advirtió el biministro.

El secretario de Estado aseguró que el resultado no obedece a "un fenómeno local, (sino) al impacto directo de una guerra que no es nuestra, pero de la cual Chile no está blindado".

"No obstante, estamos trabajando para que la economía tenga las condiciones de resiliencia necesarias, con reglas claras, inversión y crecimiento. Esa es la única fórmula contra los shocks externos", explicó Mas.

Este viernes se llevará a cabo una exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del Chile Day en Nueva York (EE.UU.), instancia que también contará con la intervención de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

En paralelo, el Ministerio del Trabajo anunció la creación de una mesa de reactivación laboral enfocada en el empleo femenino y la formalización.