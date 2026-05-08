Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.7°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Consumidores | Inflación

Gobierno lamentó el "preocupante" IPC: "Sabemos que las familias lo resienten"

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El indicador registró en abril un alza de 1,3% y empujó la inflación acumulada en un año a 4%.

Refleja el "impacto directo de una guerra que no es nuestra, pero de la cual Chile no está blindado", dijo el ministro de Economía, Daniel Mas.

Gobierno lamentó el
 ATON

"Estamos trabajando para que la economía tenga la resiliencia necesaria con reglas claras, inversión y crecimiento. Es la única fórmula contra los shocks externos", aseguró Mas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó como "preocupante" el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y apuntó directamente a la guerra en Medio Oriente como el principal responsable de la presión inflacionaria.

Según detalló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el indicador del pasado mes registró una variación del 1,3%, empujando la inflación anual al 4%, derivado principalmente por la histórica alza del precio de los combustibles.

"El dato del IPC de hoy nos preocupa y lo decimos con honestidad. Un 1,3% con inflación anual, llegando al 4%, es una señal que no podemos ignorar porque sabemos que las familias chilenas lo resienten", advirtió el biministro.

El secretario de Estado aseguró que el resultado no obedece a "un fenómeno local, (sino) al impacto directo de una guerra que no es nuestra, pero de la cual Chile no está blindado".

"No obstante, estamos trabajando para que la economía tenga las condiciones de resiliencia necesarias, con reglas claras, inversión y crecimiento. Esa es la única fórmula contra los shocks externos", explicó Mas.

Este viernes se llevará a cabo una exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del Chile Day en Nueva York (EE.UU.), instancia que también contará con la intervención de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

En paralelo, el Ministerio del Trabajo anunció la creación de una mesa de reactivación laboral enfocada en el empleo femenino y la formalización.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada