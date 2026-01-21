"Coca" Mendoza lapidó a las incorporaciones de Colo Colo: No se ha reforzado bien

Una voz autorizada sacó el habla en Macul. Gabriel Mendoza, histórico lateral del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991, realizó un crudo análisis sobre la conformación del plantel para la temporada 2026, cuestionando duramente la calidad y cantidad de los refuerzos que han llegado al Estadio Monumental.

En diálogo con Cooperativa Deportes, el "Coca" no se guardó nada al ser consultado por nombres como Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Matías Fernández.

"La verdad es que creo que Colo Colo no se ha reforzado para nada bien. No sé si el más potente puede ser el nuevo central que llegó, que era titular en Peñarol y que jugó Copa Libertadores... creo que ese es el único al que podríamos decir 'refuerzo'", sentenció.

Para Mendoza, la situación es preocupante si se compara con lo que han hecho otros equipos del medio local. "En comparación a lo que tendría que optar Colo Colo para este año 2026, estamos bastante al debe de contrataciones. No estamos en torneos internacionales ni nada, solamente tenemos que enfocarnos en el torneo nacional y para eso tenemos que ganarle a los demás equipos que, ellos sí, se han reforzado muy, pero muy bien", advirtió.

A Cepeda "hay que darle el paso libre"

Otro tema que abordó el exjugador fue la teleserie de Lucas Cepeda y su inminente venta a Elche de España. Al respecto, Mendoza fue categórico: El club no debe retener a un futbolista que no desea vestir la camiseta "alba".

"Yo creo que cuando ya el jugador siente que no quiere estar en Colo Colo, hay que darle el paso libre, negociar y que marche. Se nota que no está conforme, que él quiere salir, quiere emigrar. En ese sentido, creo que Colo Colo tiene que ver la mejor alternativa para que pueda salir y que sea conveniente para el club también. Si uno no quiere estar, es mejor decir 'negociemos y que se vaya'", concluyó el ídolo colocolino.

Sobre la oferta de Aníbal Mosa para aumentar su control en Blanco y Negro, apuntó que "lo que pasa en Blanco y Negro hace rato no tiene contento a ninguno de los colocolinos, la lucha de poder hace que la institución se vea afectada en todo orden, sobre todo en lo futbolístico".

"Lo más importante es Colo Colo aquí y lo que pueda hacer Aníbal con un 30 por ciento más es a lo mejor tomar decisiones propias", cerró.