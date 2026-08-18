Colo Colo alertó por video falso de Aníbal Mosa en redes sociales: "Podría derivar en una estafa"

Colo Colo, a través de un comunicado, alertó a sus hinchas sobre la existencia de un video falso de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, que está circulando en redes sociales, y acusó que el objetivo es "inducir a las personas a realizar acciones que podrían derivar en una estafa".

"El material realizado con inteligencia artificial, difundido a través de Facebook y otras plataformas digitales, no corresponde a una comunicación real del presidente del club", señaló Colo Colo.

Del mismo modo, hicieron un llamado a "no confiar en el contenido del video, no ingresar a enlaces asociados, no entregar datos personales o bancarios y, especialmente, no realizar transferencias de dineros ni pagos de ningún tipo a partir de la información que allí se entrega".

Además, remarcaron que Mosa "se encuentra analizando los antecedentes y evaluará las acciones legales correspondientes para proteger la imagen institucional y evitar que nuestros hinchas sean víctimas de este tipo de delitos".

Por último, Colo Colo recalcó que "bajo ningún medio, el presidente Aníbal Mosa solicitará dinero o llamará a participar de un negocio de cualquier tipo".