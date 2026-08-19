Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.6°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo anunció canje de entradas para su Arengazo antes del Superclásico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los albos podrán alentar al equipo en el último entrenamiento, el sábado en la mañana.

Colo Colo anunció canje de entradas para su Arengazo antes del Superclásico
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo anunció que este miércoles comenzó el proceso para el canje de entradas para el Arengazo que se realizará el sábado en el Estadio Monumental, un día antes del Superclásico ante Universidad de Chile por la Liga de Primera.

El canje de entradas comenzó este miércoles desde las 15:00 horas en la plataforma PuntoTicket, y los sectores disponibles son en Cordillera, Galvarino, Magallanes y Caupolicán.

Todos los hinchas que quieran canjear su entrada, deben estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo.

La apertura de puertas el sábado en el Monumental será a las 09:45 horas, mientras que el Arengazo en la práctica de Colo Colo será a las 11:45 horas (15:45 GMT).

El Superclásico, válido por la fecha 20 de la Liga, está programado para el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Nacional y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada