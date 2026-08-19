Colo Colo anunció canje de entradas para su Arengazo antes del Superclásico

Colo Colo anunció que este miércoles comenzó el proceso para el canje de entradas para el Arengazo que se realizará el sábado en el Estadio Monumental, un día antes del Superclásico ante Universidad de Chile por la Liga de Primera.

El canje de entradas comenzó este miércoles desde las 15:00 horas en la plataforma PuntoTicket, y los sectores disponibles son en Cordillera, Galvarino, Magallanes y Caupolicán.

Todos los hinchas que quieran canjear su entrada, deben estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo.

La apertura de puertas el sábado en el Monumental será a las 09:45 horas, mientras que el Arengazo en la práctica de Colo Colo será a las 11:45 horas (15:45 GMT).

El Superclásico, válido por la fecha 20 de la Liga, está programado para el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Nacional y lo podrás seguir en nuestras plataformas.