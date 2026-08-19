El diésel sube casi 100 pesos por litro este jueves, y la gasolina unos 35

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció este miércoles un alza de 97,4 pesos por litro en el precio del diésel y un incremento de 34,8 pesos en las gasolinas de 93 y 97 octanos, variaciones que comenzarán a regir en todo el país a partir de este jueves 20 de agosto.

Según el reporte técnico de la estatal, estos movimientos responden a los costos de importación y el transporte marítimo, además de la aplicación de los seguros de precios.

El detalle de los precios:

Gasolina de 93 octanos: Alza de 34,8 pesos por litro.

pesos por litro. Gasolina de 97 octanos: Alza de 34,8 pesos por litro.

pesos por litro. Diésel: Alza de 97,4 pesos por litro.

pesos por litro. GLP de uso vehicular: Baja de 16,8 pesos por litro.

pesos por litro. Kerosene (parafina): Sin variaciones.

Esta nueva actualización de precios representa un impacto mayor al del pasado 30 de julio, cuando las gasolinas de 93 y 97 octanos subieron 32,9 pesos y el diésel experimentó un alza de 28,5 pesos por litro.

Con estas cifras, el petróleo diésel acumula un incremento superior a los 125 pesos en menos de un mes.

El presidente del gremio de Chile Transporte, Raúl Clavero, expresó que el incremento "no hace más que acrecentar la preocupación de la industria" y lamentó que el Ejecutivo "no se ajuste al compromiso de usar el Mepco y, de esta forma, amortiguar las alzas de combustible".

"Esta subida golpea nuevamente al transporte de carga por carretera y vuelve a situar al sector en un escenario de altísima complejidad y muy delicada", agregó.

Rol de ENAP y la fijación de precios al consumidor final

En el mismo documento, la entidad estatal remarcó el marco legal y de mercado en el que opera la comercialización de derivados del petróleo en Chile, enfatizando la autonomía de las empresas distribuidoras en la determinación de las tarifas de venta al público.

Según explicó, la ENAP "tiene entre sus funciones principales la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes. Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno".

Los ajustes responden a los costos de importación de la Costa del Golfo de EE. UU. y al funcionamiento del MEPCO y el FEPP. (FOTO: ATON)

"En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo", precisó el organismo.

Factores considerados en el cálculo semanal

Desde ENAP detallaron que la estimación considera "precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile)".

A esto sumó "las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)".