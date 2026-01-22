Colo Colo aprobó la venta de Lucas Cepeda a Elche de España

El directorio de Blanco y Negro aprobó este jueves la venta de Lucas Cepeda, figura de Colo Colo, a Elche, equipo de la Primera División del fútbol español.

Según información de Cooperativa Deportes, el conjunto español pagará 2.2 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del jugador, una operación que beneficiará a Colo Colo en el próximo traspaso que pueda tener el futbolista.

De esta manera, se cierra el ciclo de Cepeda en Colo Colo. El jugador de 23 años llegó desde Santiago Wanderers al Monumental en 2024, y fue pieza clave en esa temporada, en donde los albos conquistaron la Supercopa y el Campeonato Nacional, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Cepede fue el jugador más desequilibrante del plantel del "Cacique" y con su nivel también pudo debutar en la selección chilena en 2024.

En Colo Colo jugó 72 partidos en dos temporadas, con 15 goles y nueve asistencias.

Tras la aprobación del directorio, Cepeda viajará este fin de semana a España para firmar en Elche y tener su primera experiencia en el extranjero.