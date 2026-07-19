Colo Colo avanzó por Santiago Mele tras enfriarse la opción de Vozinha

Colo Colo avanzó en las negociaciones para incorporar a Santiago Mele y quedó muy cerca de abrochar al arquero uruguayo de 28 años, quien pasó a encabezar la búsqueda de un nuevo guardameta para el plantel dirigido por Fernando Ortiz.

Según informamos en Cooperativa Deportes, las conversaciones se encuentran avanzadas para sumar al futbolista perteneciente a Monterrey. El plan de Colo Colo es instalarlo como titular durante la segunda parte de la temporada y contar con él para una eventual participación en la Copa Libertadores.

El periodista italiano Fabrizio Romano, especialista europeo en el mercado de fichajes, aseguró que el traspaso de Vozinha quedó "al borde del colapso" después de una nueva ronda de negociaciones y señaló a Mele como el favorito para llegar al Monumental.

Romano también compartió personalmente con el arquero de Cabo Verde durante el Mundial en Estados Unidos, antecedente que entrega mayor fuerza a la información que maneja sobre su futuro.