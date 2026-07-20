Alcaldesa de La Serena reportó siete desaparecidos y exigió Estado de Catástrofe: "No damos abasto"

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, informó la noche de este domingo la desaparición de siete personas, el aislamiento de otros 80 ciudadanos y una crisis sanitaria que afecta a 2.500 viviendas tras el impacto del sistema frontal que azota a la Región de Coquimbo.

Ante la magnitud de la emergencia y el colapso de los servicios municipales, la autoridad exigió al Gobierno declarar el Estado de Catástrofe en la zona para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

"No damos abasto. Tenemos en este momento casi 80 personas que están aisladas. Tenemos en este momento siete personas desaparecidas, sin contabilizar otras personas que no sabemos tampoco más información. Estamos agobiados, pero necesitamos seguir trabajando", afirmó Norambuena.

"Por esto es por lo que se lo solicitamos al Gobierno: que se declare Zona de Catástrofe, porque necesitamos hoy que los militares y todos los equipos de las Fuerzas Armadas tomen el control de la región y vayan a buscar a las familias desaparecidas", puntualizó la alcaldesa.

A la emergencia climática se suma un grave problema de salubridad pública por el colapso de los sistemas de alcantarillado, lo que ha provocado que aguas servidas ingresen a los hogares en diversos sectores de la ciudad.

Ante la magnitud de la tragedia, la municipalidad solicitó al Gobierno central que se decrete Estado de Catástrofe de forma inmediata. (FOTO: ATON)

Según alertó la autoridad comunal, "la ciudad entró en un colapso producto de que se han reventado las cámaras sanitarias. Por lo tanto, hoy tenemos una afectación cerca de 2.500 viviendas en el sector de Lambert, Las Compañías y La Pampa. Eso ha generado un colapso donde estas aguas servidas han entrado a las casas".

"Lo peor de todo es que este municipio ha estado 100% en la calle con todos sus equipos las 24 horas del día y hoy no hemos recibido ningún apoyo por parte del Gobierno", denunció Norambuena.