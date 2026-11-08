Colo Colo celebra el título este lunes: Las claves para obtener entradas

Colo Colo confirmó que celebrará la conquista de su estrella 35 este lunes 9 de noviembre en el Estadio Monumental, donde espera reunir a sus hinchas para festejar el título del Campeonato Nacional conseguido en Chillán, luego de las gestiones realizadas por Blanco y Negro para organizar el evento.

A través de sus redes sociales, el club anunció que el proceso de canje de entradas comenzó este domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas. La actividad será gratuita, aunque los asistentes deberán registrarse previamente para obtener sus entradas.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, adelantó en conversación con Cooperativa Deportes que el recinto abrirá este lunes a partir de las 18:00 horas. "Tenemos preparada una fiesta para todos los colocolinos. Es gratis, pero tienen que registrarse, y mañana celebrar con nuestros hinchas, que son los más importantes", explicó.

Respecto al procedimiento, este se realiza a través de la plataforma Puntoticket.

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