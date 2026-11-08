Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.0°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo celebra el título este lunes: Las claves para obtener entradas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club abrirá el Estadio Monumental para festejar la estrella 35 junto a sus hinchas. El acceso será gratuito, pero requerirá inscripción previa y un proceso de canje.

Colo Colo celebra el título este lunes: Las claves para obtener entradas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo confirmó que celebrará la conquista de su estrella 35 este lunes 9 de noviembre en el Estadio Monumental, donde espera reunir a sus hinchas para festejar el título del Campeonato Nacional conseguido en Chillán, luego de las gestiones realizadas por Blanco y Negro para organizar el evento.

A través de sus redes sociales, el club anunció que el proceso de canje de entradas comenzó este domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas. La actividad será gratuita, aunque los asistentes deberán registrarse previamente para obtener sus entradas.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, adelantó en conversación con Cooperativa Deportes que el recinto abrirá este lunes a partir de las 18:00 horas. "Tenemos preparada una fiesta para todos los colocolinos. Es gratis, pero tienen que registrarse, y mañana celebrar con nuestros hinchas, que son los más importantes", explicó.

Respecto al procedimiento, este se realiza a través de la plataforma Puntoticket.

Revisa el anuncio de Colo Colo:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada