Colo Colo encamina la venta de Lucas Cepeda al fútbol español

Lucas Cepeda se acerca a abandonar Colo Colo para convertirse en refuerzo de Elche, club que milita en la liga de España. La operación se negocia por un monto cercano a los 4 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del futbolista.

Según información de Cooperativa Deportes, el directorio de Blanco y Negro se reunirá este jueves para visar los términos de la operación o y sellar la salida del atacante.

El cuadro ilicitano, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik, buscaba un refuerzo ofensivo tras concretar ventas millonarias en el mercado europeo y vio en Cepeda la opción ideal para potenciarse.

El jugador tampoco será parte de la nómina para el duelo de este miércoles frente a Peñarol en Montevideo, en el cierre de la Serie Río de la Plata.

Colo Colo adquirió el pase de Cepeda por una cifra aproximada de 1,5 millones de dólares, por lo que la venta representa una ganancia significativa para las arcas de la concesionaria.