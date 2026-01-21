Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido por la Serie Río de La Plata
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Este miércoles, Colo Colo enfrenta a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo para cerrar su participación en la la Serie Río de La Plata, torneo de caractér amistoso que se disputó en Uruguay.
0-1: 41' Víctor Felipe Méndez (CC); 1-1: 90+3' Facundo Batista (PEÑ)