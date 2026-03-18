Colo Colo fue citado al Tribunal por los fuegos artificiales del duelo con Huachipato

- Revisa el informe del árbitro.

- Revisa las resoluciones del Tribunal.

Colo Colo fue citado a la próxima audiencia del Tribunal de Disciplina de la ANFP por el uso de fuegos artificiales en el partido frente a Huachipato, de acuerdo a la resolución adoptada en la audiencia N°07 del martes 17 de marzo de 2026.

En el documento del organismo se consignó a Colo Colo como institución denunciada por el árbitro y se estableció su comparecencia para el martes 24 de marzo, fecha en que se realizará la siguiente audiencia en forma telemática.

El detalle de la citación quedó registrado en el informe de incidencias del juez Claudio Díaz. Ahí se indicó que, por solicitud de Gerencia de Ligas, se dejó constancia de que al ingreso de los equipos al campo de juego se lanzaron fuegos artificiales desde el sector Arica, donde se ubicaban hinchas de Colo Colo.

El reporte agregó que la misma situación se repitió de manera constante entre los minutos 12 y 15 del encuentro. En el apartado de incidentes antes, durante y después del partido, el informe precisó además que no hubo otros incidentes, salvo esa observación incorporada en el documento.

El partido terminó con victoria 2-0 para Colo Colo.