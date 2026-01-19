Colo Colo generó polémica en redes por apodo que le puso a Javier Correa

Colo Colo generó polémica en sus redes sociales tras el partido amistoso con Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, ya que destacaron el doblete de Javier Correa y lo apodaron como "Toro", mismo sobrenombre con el que es conocido Fernando Zampedri, delantero capitán de Universidad Católica y seis veces máximo goleador del fútbol chileno.

"Doblete del Toro", publicó el club, y de inmediato los hinchas expresaron sus críticas, remarcando que es un apodo de un referente de otro club, y recordando que en el pasado hubo una polémica similar, cuando Esteban Paredes fue llamado "Tanque", sobrenombre de un legendario goleador del "Ballet Azul" de la U, Carlos Campos.