Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.5°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo, la U. de Conce y Deportes Concepción tienen fixture para la Serie Río de La Plata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El torneo amistoso de verano dio a conocer la programación para los duelos en enero.

Colo Colo, la U. de Conce y Deportes Concepción tienen fixture para la Serie Río de La Plata
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción conocieron este martes la programación de sus partidos para la Serie Rio de La Plata, torneo amistoso de pretemporada que disputarán en Uruguay.

El cuadro albo será el primero en debutar, el jueves 15 de enero, ante Olimpia de Paraguay, a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio "Luis Franzini" en Montevideo.

El "Cacique" tendrá acción nuevamente los días 18 y 21 del mismo mes, ante Alianza Lima y Peñarol, todos en mismo horario, 21:00 horas.

La U. de Conce, por su lado, se estrenará el 19 de enero, ante Racing de Montevideo; y tres días después, el 22, se medirá ante Montevideo Wanderers.

Finalmente, Deportes Concepción jugará el 20 de enero contra Nacional en el Gran Parque Central, y cerrará la participación chilena ante Montevideo City Torque, el viernes 23.

Revisa la programación de los chilenos en la Serie Río de La Plata:

Jueves 15 de enero

  • Olimpia (PAR) vs. Colo Colo (CHI). 21:00 horas. Estadio "Luis Franzini", Montevideo

Domingo 18 de enero

  • Colo Colo (CHI) vs. Alianza Lima (PER). 21:00 horas. Estadio Parque Viera, Montevideo

Lunes 19 de enero

  • Racing de Montevideo (URU) vs. U. de Concepción (CHI). 21:00 horas. Estadio "Luis Franzini", Montevideo

Martes 20 de enero

  • Nacional (URU) vs. Deportes Concepción (CHI). 22:00 horas. Gran Parque Central, Montevideo

Miércoles 21 de enero

  • Peñarol (URU) vs. Colo Colo (CHI). 21:00 horas. Estadio Centenario o Campeón del Siglo

Viernes 23 de enero

  • Montevideo City Torque (URU) vs. Deportes Concepción (CHI). 22:00 horas. Estadio Charrúa, Montevideo

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada