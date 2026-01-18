Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo lamentó una amarga derrota frente a Alianza Lima por la Serie Río de La Plata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto albo no pudo ante la escuadra dirigida por Pablo Guede.

Colo Colo lamentó una amarga derrota por 2-3 frente Alianza Lima en el Parque "Alfredo Víctor Viera" en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata, que se disputa en Montevideo.

