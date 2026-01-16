Colo Colo oficializó la llegada del delantero Maximiliano Romero

Colo Colo oficializó la llegada del delantero argentino Maximiliano Romero, de 27 años, para esta temporada 2026.

El jugador llegó proveniente de O'Higgins (estaba a préstamo desde Argentinos Juniors), club donde disputó 13 partidos en la Liga de Primera, anotando seis goles y registrando tres asistencias.

El delantero tuvo pasos por Vélez Sarsfield, PSV, Racing, Argentinos Juniors y O'Higgins.

¿Quiénes son los refuerzos de Colo Colo para 2026?

Este es el cuarto refuerzo de Colo Colo, equipo que ya presentó a tres defensas: el chileno Matías Fernández, y los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Además, en la reunión de directorio de este viernes no se analizó la posibilidad de traer un arquero.