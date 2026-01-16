Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo oficializó la llegada del delantero Maximiliano Romero

| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Colo Colo oficializó la llegada del delantero argentino Maximiliano Romero, de 27 años, para esta temporada 2026.

El jugador llegó proveniente de O'Higgins (estaba a préstamo desde Argentinos Juniors), club donde disputó 13 partidos en la Liga de Primera, anotando seis goles y registrando tres asistencias. 

El delantero tuvo pasos por Vélez Sarsfield, PSV, Racing, Argentinos Juniors y O'Higgins.

¿Quiénes son los refuerzos de Colo Colo para 2026?

Este es el cuarto refuerzo de Colo Colo, equipo que ya presentó a tres defensas: el chileno Matías Fernández, y los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Además, en la reunión de directorio de este viernes no se analizó la posibilidad de traer un arquero.

