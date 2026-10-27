Colo Colo perdió a Leandro Hernández para el cruce con Universidad de Concepción

Un sensible dolor de cabeza sumó Colo Colo de cara a la vigésima sexta fecha de la Liga de Primera luego de que el delantero albo Leandro Hernández quedara completamente descartado para el duelo de este viernes frente a Universidad de Concepción debido a una lesión sufrida en el último compromiso ante Palestino.

El atacante juvenil terminó a duras penas el encuentro disputado en el Estadio Santa Laura, luego de recibir una violenta entrada por parte del defensor árabe Dilan Zúñiga sobre los minutos finales.

Tras realizarse los chequeos médicos, los exámenes confirmaron que el futbolista presenta un esguince en la zona del peroné del pie izquierdo, dolencia que le impedirá estar a disposición para el choque ante el "Campanil" y por la cual ya comenzó sus trabajos de rehabilitación.

La baja de Hernández obliga a replantear el esquema de ataque en el Monumental, especialmente porque Marco Bolados aún no se encuentra al cien por ciento desde lo físico para ser titular indiscutido.

Ante este panorama, una de las opciones de Fernando Ortiz es apostar por dos hombres de área con Javier Correa y Maximiliano Romero en punta, dejando a Lautaro Pastrán metros más atrás en labores de enlace.

Otra alternativa es apostar por Francisco Marchant en reemplazo de Hernández.