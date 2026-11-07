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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo presentó su nómina para el duelo clave con Ñublense

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fernando Ortiz convocó a 20 futbolistas para el partido en que los "albos" pueden conquistar su estrella número 35.

Colo Colo presentó su nómina para el duelo clave con Ñublense
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Colo Colo dio a conocer su nómina de 20 jugadores para enfrentar a Ñublense este domingo en Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera, en un compromiso que puede permitir al conjunto dirigido por Fernando Ortiz conquistar el título número 35 de su historia.

Entre los convocados aparecen Arturo Vidal, Javier Correa, Lucas Romero, Víctor Felipe Méndez y Claudio Alarcón, además de los arqueros Vozinha y Fernando de Paul. También fueron considerados Marcos Bolados, Gonzalo Díaz y Javier Méndez, en una citación que contempla siete defensores, cinco volantes y seis delanteros, de acuerdo a lo comunicado con el club.

En paralelo, el club entregó un parte médico que confirmó las ausencias de Claudio Aquino y Leandro Hernández. El mediocampista argentino fue sometido a una apendicectomía laparoscópica y permanece en reposo posoperatorio, mientras que Hernández continúa su rehabilitación kinesológica por un esguince medial en el tobillo izquierdo.

Colo Colo visitará a Ñublense este domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún". Los "albos" lideran el campeonato con 58 puntos, diez más que Universidad de Chile, y una victoria les permitirá asegurar matemáticamente el campeonato, independientemente de los resultados de sus perseguidores.

La nómina de Colo Colo

Arqueros:

  • Vozinha
  • Fernando de Paul

Defensas:

  • Jonathan Villagra
  • Iván Román
  • Javier Méndez
  • Erick Wiemberg
  • Jeyson Rojas
  • Diego Ulloa
  • Matías Fernández

Volantes:

  • Cristián Díaz
  • Felipe Méndez
  • Alvaro Madrid
  • Tomás Alarcón
  • Arturo Vidal

Delanteros:

  • Gedeón Díaz
  • Marcos Bolados
  • Lautaro Pastrán
  • Francisco Marchant
  • Maximiliano Romero
  • Javier Correa

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