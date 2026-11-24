Colo Colo fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la pirotecnia que usaron los barristas en el clásico ante Universidad Católica, el domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental.

De acuerdo a la denuncia realizada por el árbitro José Cabero, el lanzamiento de elementos pirotécnicos provocó retrasos e incluso la interrupción del compromiso.

En su informe oficial, el juez explicó que el encuentro comenzó con cinco minutos de retraso debido a los incidentes registrados antes del pitazo inicial. "Al momento del ingreso de los equipos a la cancha se lanza una gran cantidad de pirotecnia y papeles desde distintos lugares del estadio, lo que retarda el inicio del partido 5 minutos", consignó.

Cabero también detalló que entre los minutos 37 y 42 se encendieron bengalas, bombas de humo y bombas de estruendo, además del lanzamiento de una cantidad indeterminada de pirotecnia desde los sectores Cordillera y Arica, pese a las advertencias realizadas por altoparlantes.

A los 44 minutos, el árbitro debió detener temporalmente el encuentro por el lanzamiento de fuegos artificiales desde el sector Arica.

Los incidentes continuaron durante la segunda mitad. Según el documento, el complemento comenzó con cuatro minutos de retraso, mientras que a los 47 minutos se lanzaron bombas de estruendo desde el sector Lautaro. Finalmente, a los 90 minutos, se encendieron nuevas bengalas y fuegos artificiales en Cordillera.

Debido a esto, Colo Colo arriesga sanciones por parte del Tribunal de Disciplina, y tendrá que presentar sus descargos en la sesión del martes 1 de diciembre.