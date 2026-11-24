A través de un comunicado, la organización de la despedida del volante Marcelo Díaz anunció la reprogramación del evento, debido al mal estado actual de la cancha del Estadio Nacional tras la realización de conciertos y el cierre de la Teletón.

Originalmente la instancia, denominada "De la galería a la gloria", estaba proyectada para el próximo martes 8 de diciembre, pero se aplazó para el 11 de marzo de 2027 a las 19:00 horas, manteniendo el coliseo de Ñuñoa como escenario.

"¡La gran fiesta en el Nacional para celebrar a nuestro ídolo sigue en pie!", destacó el comunicado respecto al partido de exhibición, que tendrá diversos invitados internacionales.

La organización informó que las entradas ya adquiridas seguirán vigentes para la nueva fecha. En caso de solicitar una devolución, el proceso se extenderá entre las 12:00 horas de este miércoles 25 de noviembre y las 23:59 del martes 29 de diciembre.

Cabe recordar que el histórico de Universidad de Chile y bicampeón con La Roja se retirará una vez que termine la presente temporada 2026. Posteriormente se sumará a la gerencia técnica del cuadro azul.