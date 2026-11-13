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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo recibió en Concepción la visita de Maxi, el niño que emocionó a todos en la Teletón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hincha de 11 años, que nació sin brazos, fue a ver el amistoso contra Racing.

Colo Colo recibió en Concepción la visita de Maxi, el niño que emocionó a todos en la Teletón
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Maximiliano Alvarez, el niño de 11 años que nació sin brazos y emocionó a todos con su historia en la Teletón, tuvo la oportunidad de ir a ver a Colo Colo, el club del cual es hincha, en el amistoso contra Racing en Concepción.

El club, en sus redes sociales, compartió la fotografía del pequeño hincha, con la camiseta de Colo Colo, y posando junto a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

"¡Qué alegría volver a verte, Maxi!", publicó el club en sus redes sociales, destacando el "lindo momento" en el Estadio "Ester Roa".

Maxi fue acompañado por su familia y también compartió con Jaime Pizarro, campeón de América con Colo Colo y actual director de Blanco y Negro.

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