Sebastián Adasme, jefe de Estudios del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), comentó en Cooperativa el Índice Latinoamericano de IA (ILIA) que la institución publicó este año, y que dio cuenta de "un fenómeno un poco paradójico": los trabajadores ocupan la herramienta, pero las empresas no la adoptan en sus "flujos de trabajo y organización".

"Estamos viendo que, en el sector productivo, los trabajadores están ocupando mucho más inteligencia artificial, sobre todo aquellas herramientas que son las que todos conocemos y a las que más accedemos -ChatGPT, Claude y ese tipo de servicios- y las están incorporando en sus tareas", afirmó Adasme.

"Sin embargo, mientras la empresa no la incluya ni adopte dentro de sus flujos de trabajo ni en la forma en cómo se organiza, este tipo de uso no va a alcanzar a tener un impacto que nosotros podamos ver en la productividad", sostuvo el integrante del CENIA.

"Esto es algo que se está estudiando actualmente; no es tan fácil hacerlo y es uno de los aspectos que hemos querido también profundizar más allá del ILIA. Estamos haciendo un trabajo bien profundo para poder ver cómo esto se traduce finalmente en productividad", sostuvo el investigador.

Sin embargo, lo que es "bastante contundente -y no solo en Chile, sino que en otros países también- es que esta adopción tiene que ser armónica y estratégica. No vamos a ver resultados finales en la productividad hasta que en la organización, a nivel de liderazgos y organizacional, también haya una adopción y una transformación de cómo se está ejecutando esto (la IA) en el trabajo", sentenció Adasme.

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