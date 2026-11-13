En esta edición de Cortar por Lozano en Cooperativa, abordamos cómo la comuna de Quemchi, en el archipiélago de Chiloé, se transformó en el epicentro de la tradición textil chilena al albergar el Encuentro Nacional de Hilanderas, una instancia cultural que congregó a artesanas y artesanos provenientes desde Arica hasta la Región de Aysén, con el objetivo de resguardar y difundir una práctica ancestral que resiste a la industrialización.

La cita fue organizada por la Agrupación de Hilanderas de los Mil Paisajes y contó con el respaldo financiero del Gobierno Regional de Los Lagos, permitiendo el intercambio directo entre exponentes de diversas realidades geográficas del país en torno al huso, la lana y la identidad comunitaria.

“Fue una actividad maravillosa (...) un encuentro donde tuvimos hilanderas de diferentes lugares de nuestro país, del norte y sur”, afirmó el alcalde de Quemchi, Javier Ugarte, que también dijo esperar que este arte “no se pierda, porque al trabajar con la lana de oveja se hacen cosas maravillosas”.

Uno de los pilares del encuentro fue la participación de Adriana Tureuna, presidenta de la agrupación organizadora y reconocida en 2024 como Maestra Artesana Tradicional, distinción otorgada por su rol como guardiana de saberes que integran el patrimonio cultural inmaterial de la nación.

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