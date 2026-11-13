Colo Colo se estrenó como campeón con un triunfo en el amistoso ante Racing en Concepción

Colo Colo tuvo este viernes su primer partido como campeón del fútbol chileno y celebró con una victoria por 2-1 ante Racing Club en el Estadio "Ester Roa" en Concepción, un amistoso internacional para mantener el rodaje del equipo durante el receso de la Liga de Primera por la fecha FIFA.

Los albos jugaron con varias bajas en el equipo titular, por lesiones y citados en selecciones por la fecha FIFA, pero aún así logró mantener un buen nivel ante el cuadro de Avellaneda.

Los dirigidos por Fernando Ortiz comenzaron ganando tempraneramente, con un golazo de Gedeón Díaz, quien estaba en fuera de juego, pero ante la ausencia del VAR, no hubo revisión de su anotación.

En la acción, Francisco Marchant levantó el centro, Maxi Romero la peinó y Gedeón, quien estaba en offside, la acomodó con el pecho y soltó el remate en el área para el 1-0 a los 12 minutos.

Colo Colo continuó dominado ante los trasandinos, que tuvieron una pésima temporada en Argentina, y asestó el gol del triunfo al inicio del segundo tiempo.

En el minuto 46, después de un tiro de esquina, Marchant se acomodó en el borde del área y soltó un zurdazo con borde interno, y la pelota tomó efecto y pegó en el palo antes de entrar al pórtico de la Academia.

Racing se complicó más antes de la hora de partido, ya que Leonel Pérez fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Sin embargo, los de Avellaneda pudieron anotar el gol del honor. En un tiro libre, Matías Pérez aprovechó un centro y conectó un certero cabezazo para batir a Fernando De Paul (81').

Finalmente, los albos también terminaron con 10 jugadores, ya que Javier Méndez fue expulsado en el minuto 89, por un cabezazo a Matko Miljevic en un caliente término de partido.

Tras el pitazo final, varios jugadores de Racing quedaron muy molestos con las decisiones del árbitro Fernando Véjar, y lo fueron a encarar, teniendo que ser contenidos por sus propios compañeros.

De esta forma, Colo Colo celebró con un triunfo su primer partido como campeón y llegará con confianza al clásico contra Universidad Católica, que se jugará el domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.