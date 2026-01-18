Colo Colo se medirá ante Alianza Lima en busca de su segundo triunfo en la Serie Río de La Plata

Colo Colo se medirá ante Alianza Lima este domingo 18 de enero en el Estadio Parque "Alfredo Víctor Viera", en Montevideo, Uruguay, a las 21:00 horas (00:00 GMT), en busca de su segundo triunfo en la Serie Río de la Plata 2026.

El "Cacique" viene de imponerse en los penales (4-3) a Olimpia tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario, con los estrenos de sus algunos refuerzos como Matías Fernández y Joaquín Sosa.

La probable formación que prepara Fernando Ortiz es con Fernando de Paul; Matías Fernández, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda.

¿Dónde ver el partido de Colo Colo ante Alianza Lima?

El partido contará con la transmisión en streaming por Disney+ Premium.

Y como siempre, además, todos los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.