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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo tiene día y hora para enfrentar a Racing en Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El equipo de Fernando Ortiz enfrentará al cuadro argentino durante el receso por la fecha FIFA de noviembre, aunque tendrá varias ausencias por convocatorias internacionales.

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Colo Colo tiene fecha y horario para su amistoso internacional ante Racing de Avellaneda, encuentro que se disputará el próximo viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción, según informó la Agencia ATON.

El compromiso permitirá al equipo dirigido por Fernando Ortiz mantener el ritmo competitivo en la recta final de la temporada, luego de afrontar el duelo del domingo ante Ñublense en Chillán, donde los "albos" tendrán la posibilidad de asegurar el título de la Liga de Primera.

Para enfrentar a la "Academia", el entrenador tendrá varias bajas, pues Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Iván Román y Víctor Felipe Méndez fueron convocados a la selección chilena para los amistosos ante Colombia y el duelo está agendado para el mismo día a las 21:00 horas.

A ellos se suma Vozinha, quien defenderá a Cabo Verde en las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Además, Felipe Raipán, Rodrigo Catalán y Claudio Salvo estarán con la selección chilena Sub 17 en el Mundial de la categoría que se disputará en Catar, por lo que Ortiz deberá recurrir a otras alternativas de su plantel para enfrentar al elenco argentino.

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