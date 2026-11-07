Restos de Sebastián Lelio serán velados en la Cineteca Nacional

La familia del cineasta Sebastián Lelio entregó los detalles sobre su velorio, el cual se realizará este fin de semana en la Cineteca Nacional en el centro de Santiago.

A través de un comunicado detallaron que los restos del ganador del Oscar serán velados en el mencionado recinto esté sábado 7 de noviembre entre las 16:30 y 19:30 horas, y este domingo 8 de noviembre entre las 10:00 y las 19:30 horas.

Además indicaron que la ceremonia será abierta al público determinado por el aforo del espacio.