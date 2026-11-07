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Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

Restos de Sebastián Lelio serán velados en la Cineteca Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cineasta chileno falleció este viernes a los 52 años.

Restos de Sebastián Lelio serán velados en la Cineteca Nacional
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La familia del cineasta Sebastián Lelio entregó los detalles sobre su velorio, el cual se realizará este fin de semana en la Cineteca Nacional en el centro de Santiago.

A través de un comunicado detallaron que los restos del ganador del Oscar serán velados en el mencionado recinto esté sábado 7 de noviembre entre las 16:30 y 19:30 horas, y este domingo 8 de noviembre entre las 10:00 y las 19:30 horas.

Además indicaron que la ceremonia será abierta al público determinado por el aforo del espacio.

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