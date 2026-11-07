Chile perderá ante Perú el cuarto lugar económico de Sudamérica, prevé el FMI

Perú superaría a Chile como la cuarta economía más grande de Sudamérica en 2027, según las proyecciones de Producto Interno Bruto (PIB) nominal en dólares del informe World Economic Outlook (WEO), publicado en octubre por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con las cifras recogidas por La Tercera, el organismo estima que el PIB peruano alcanzaría los 413.597 millones de dólares el próximo año, ligeramente por encima de los 413.443 millones proyectados para Chile.

La diferencia se ampliaría en los años siguientes. En 2028, la economía peruana llegaría a 435.000 millones de dólares, frente a los 430.400 millones de Chile. Para 2031, las proyecciones apuntan a 502.000 millones y 486.500 millones de dólares, respectivamente.

Chile ocupa el cuarto lugar entre las economías sudamericanas desde 2013, tras la caída de Venezuela. Según las estimaciones citadas, sería desplazado al quinto puesto por Perú.

Qué mide la comparación entre ambas economías

El indicador utilizado es el PIB nominal convertido a dólares al tipo de cambio de mercado promedio de cada año, sin ajustar por inflación ni por las diferencias de precios entre países.

Por ello, la comparación refleja tanto la evolución de la actividad económica como los cambios en los precios internos y en el valor de las monedas frente al dólar. No equivale a una medición del ingreso por habitante ni del poder adquisitivo de la población.

El ranking sudamericano es encabezado por Brasil, cuyo PIB alcanzaría los 2,65 billones de dólares en 2026 y los 3,39 billones en 2031, según las proyecciones citadas.

Le siguen Argentina, con una estimación de 768.206 millones de dólares para este año y 855.399 millones para 2031, y Colombia, con 572.735 millones y 762.670 millones de dólares, respectivamente.

Chile mantendría la ventaja en 2026

Para este año, el FMI todavía proyecta un PIB de 402.200 millones de dólares para Chile, por encima de los 399.600 millones estimados para Perú.

En cuanto al crecimiento real de la economía, el organismo prevé una expansión de 0,6% para Chile en 2026, mientras que para Perú estima un avance de 3%.

Para 2027, las estimaciones son de 2,6% y 2,9%, respectivamente. Entre 2028 y 2031, el crecimiento chileno se situaría entre 2,3% y 2,4% anual, mientras que el peruano fluctuaría entre 3% y 3,2%.

El escenario para Chile se conoce en medio de un débil desempeño de la actividad: el Imacec de septiembre aumentó 0,2% respecto del mismo mes del año anterior, según informó el Banco Central.

El organismo publicará las cifras preliminares del PIB del tercer trimestre, junto con las revisiones del primer y segundo trimestre, el 18 de noviembre.