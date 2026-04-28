Colo Colo ya tiene empresa para liderar el programa comercial del nuevo Monumental

Colo Colo oficializó este martes una alianza con Playfly Sports, empresa líder en maximización de ingresos en la industria deportiva, para la comercialización de los naming rights y de socios fundadores del nuevo Estadio Monumental, en el marco de una renovación histórica que está experimentando este emblemático recinto.

De acuerdo al comunicado, como p arte de este acuerdo de dos años, Playfly representará a Colo Colo en su rol como consultora de patrocinio, así como en la comercialización de Socios Fundadores para el estadio, conectando al club con su red global de marcas para crear alianzas significativas.

Se explica que Playfly Sports aplicará sus herramientas de valoración de la infraestructura en colaboración comercial con el club y los arquitectos del estadio, con el objetivo de garantizar que el desarrollo del recinto y las asociaciones de marca mejoren la experiencia de los aficionados.

"Nuestro objetivo es ayudar a Colo Colo a convertir al Estadio Monumental en el estadio de fútbol más moderno de Chile, y en uno de los grandes escenarios del fútbol a nivel mundial, capaz de albergar competiciones internacionales de primer nivel", señaló Jessi Sánchez, vicepresidente Senior de Consultoría y Valoración en Playfly Sports.

"Nos inclinamos por Playfly debido a su enfoque de ventas integral, profundamente alineado con nuestras necesidades y enfocado en aprovechar cada aspecto de la organización", afirmó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del club.