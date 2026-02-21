Competidor mexicano del Festival de Viña lució la camiseta de Colo Colo en la gala

La edición 2026 del Festival de Viña del Mar palpitó su inicio con la ya tradicional gala, que contó con una inesperada aparición del escudo de Colo Colo la noche del viernes recién pasado.

En la recta final del evento llegó el turno de los artistas de la competencia internacional para desfilar por la alfombra roja. Allí, Moisés Tamayo, miembro de la banda mexicana de cumbia Trex, se quitó la camisa para dejar ver la camiseta del "Cacique" modelo 2007 que portaba debajo.

Tamayo continuó caminando junto a sus compañeros, Felipe Romano y Mauricio Ledesma luciendo la indumentaria alba, aunque no era la primera vez que se dejaba ver con ella en la antesala de la fiesta de la "Ciudad Jardín", que arrancará este domingo 22 de febrero.

El mismo viernes, varias horas antes de la gala en el Valparaíso Sporting Club, el artista figuró con la misma camiseta en la conferencia de prensa oficial de Trex.

En específico, se trató de un homenaje para Humberto "Chupete" Suazo, pues lucía el estampado número 26 que el goleador ocupó con Colo Colo en el Apertura 2007, su último torneo antes de emigrar a Monterrey, donde se transformó en leyenda.