Correa: Estoy agradecido con Dios, que me da la oportunidad de celebrar un gol con mi hijo

El delantero Javier Correa fue la figura de Colo Colo en el triunfo 3-1 ante Coquimbo Unido, luego de marcar un doblete que permitió al "Cacique" quedarse con una victoria clave que lo dejó como líder en la Liga de Primera.

Tras el partido, en declaraciones a la transmisión oficial de TNT Sports, Correa valoró el momento personal que vive en el cuadro "albo".

"No sé si es un renacer; trabajo para esto. Creo que nunca la aflojé cuando me tocó pasar por un momento malo. Como dije el otro día, me enfoqué más en el trabajo, en la familia y en tratar de ayudar a mis compañeros. Estoy agradecido con Dios, que me da la oportunidad de celebrar un gol con mi hijo. Eso es impagable", señaló.

El atacante también se refirió a la especial celebración con su hijo, quien forma parte de las series menores de Colo Colo. "Me la llevo, me la guardo para mí. Estoy feliz y contento de poder disfrutarlo con él, que también está en un proceso lindo de aprendizaje", expresó.

Correa cerró sus palabras con agradecimientos al plantel y al cuerpo médico del club. "Hay que agradecer, como digo siempre, a mis compañeros y a la gente del área médica, que me ayudó un montón. Ahora hay que seguir peleando", completó.