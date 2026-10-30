Correa fue cauto pese a su exhibición goleadora ante la U. de Conce: "No hay que marearse"

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, brilló este viernes con cuatro goles en el triunfo por 6-1 sobre Universidad de Concepción, una histórica exhibición en el Estadio Monumental, aunque fue cauto tras el partido y afirmó que "no hay que marearse" y seguir trabajando en la lucha por el título.

En la zona mixta del Monumental, al ser consultado por su actuación, Correa afirmó que "hoy me salieron todas, estaba prendido. Pero como digo siempre, agradecido a mis compañeros, a la gente que siempre me bancó, y a mi familia".

Sin embargo, remarcó que "tengo que seguir trabajando, esto no terminó, quedan cuatro partidos que son finales".

"No hay que perder el eje y hay que seguir trabajando", añadió.

Al ser consultado sobre ser una de las figuras de la Liga de Primera, Correa le bajó el perfil a los comentarios.

"Hay que seguir laburando, seguir haciendo goles. El mejor del Campeonato lo va a decir la gente al final y trabajaremos para estar ahí", comentó.

Finalmente, sobre la pelea por el título con Universidad de Chile, indicó que "estamos a 10 puntos y hay que ver como sigue el domingo".

"Sabemos que estamos ahí, pero no hay que marearse, ni creerse lo que no somos, y el día que se dé festejaremos", concluyó.