﻿A los 91 años falleció Isabel Morel, viuda del excanciller Orlando Letelier

El Partido Socialista informó el fallecimiento de la "incansable luchadora por la justicia, la democracia y los derechos humanos" Isabel Morel Gumucio, quien fuera viuda del excanciller Orlando Letelier, asesinado por la DINA en un atentado de coche bomba en Washington en 1976.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la colectividad manifestó "su profundo pesar" por la muerte de Morel a los 91 años, a quien describe como una "mujer ejemplar, símbolo de valentía, dignidad y coraje".

Como "compañera de vida" del diplomático e histórico militante socialista, "Isabel Margarita hizo de la memoria y la búsqueda de justicia una causa permanente, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y compromiso con los valores democráticos", relevó el PS.

"Madre de cuatro hijos, entre ellos nuestro querido compañero y exsenador Juan Pablo Letelier, deja un legado de consecuencia, humanidad y lucha contra la impunidad", agrega el escrito.

Con todo, "expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijos, familiares, compañeros, compañeras y amistades, acompañándolos con afecto y solidaridad en este momento de dolor".

"El socialismo chileno inclina sus banderas ante la partida de una mujer extraordinaria, cuya memoria y ejemplo permanecerán vivos. ¡Hasta siempre, Isabel Margarita!", cierra el comunicado.