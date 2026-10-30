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Tópicos: País | DD.HH. | Orlando Letelier

﻿A los 91 años falleció Isabel Morel, viuda del excanciller Orlando Letelier

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Partido Socialista informó el deceso de quien consideran una "incansable luchadora por la justicia, la democracia y los derechos humanos".

La colectividad envió condolencias a sus seres queridos y familiares, entre quienes está el exsenador de la tienda Juan Pablo Letelier.

﻿A los 91 años falleció Isabel Morel, viuda del excanciller Orlando Letelier
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Para el PS, donde militó el diplomático asesinado por la DINA, Morel "deja un legado de consecuencia, humanidad y lucha contra la impunidad".

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El Partido Socialista informó el fallecimiento de la "incansable luchadora por la justicia, la democracia y los derechos humanos" Isabel Morel Gumucio, quien fuera viuda del excanciller Orlando Letelier, asesinado por la DINA en un atentado de coche bomba en Washington en 1976.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la colectividad manifestó "su profundo pesar" por la muerte de Morel a los 91 años, a quien describe como una "mujer ejemplar, símbolo de valentía, dignidad y coraje".

Como "compañera de vida" del diplomático e histórico militante socialista, "Isabel Margarita hizo de la memoria y la búsqueda de justicia una causa permanente, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y compromiso con los valores democráticos", relevó el PS. 

"Madre de cuatro hijos, entre ellos nuestro querido compañero y exsenador Juan Pablo Letelier, deja un legado de consecuencia, humanidad y lucha contra la impunidad", agrega el escrito.

Con todo, "expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijos, familiares, compañeros, compañeras y amistades, acompañándolos con afecto y solidaridad en este momento de dolor".

"El socialismo chileno inclina sus banderas ante la partida de una mujer extraordinaria, cuya memoria y ejemplo permanecerán vivos. ¡Hasta siempre, Isabel Margarita!", cierra el comunicado.

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