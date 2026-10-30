Luis Silva tras su salida de Justicia: "Agradezco al Presidente Kast por la confianza"

Agradeciendo la "confianza y oportunidad", Luis Silva se despidió este viernes de su cargo como subsecretario de Justicia, salida enmarcada por el escándalo de la rebaja de condenas a 56 delincuentes sexuales y su posterior video, en el que, sin informar a las autoridades de su cartera, se desligó de responsabilidades.

En un escueto punto de prensa, la ahora exautoridad se despidió formalmente del Ejecutivo, evitando profundizar en las desavenencias internas que detonaron su salida.

"He salido simplemente para agradecer al Presidente José Antonio Kast por la confianza que me dio y la oportunidad de haber trabajado junto a él durante todo este tiempo desde el Ministerio de Justicia", señaló Silva.

Luis Silva evitó confrontaciones y deseó "lo mejor en lo que les queda de la gestión", tanto al titular de la cartera como al jefe de Estado. (FOTO: ATON)

En esta línea, remarcó también "los importantes logros que se han estado realizando desde este Ministerio y desearles al ministro Fernando Rabat y a todo su equipo lo mejor en lo que les queda de la gestión de gobierno".

"Por último, quiero terminar deseándole al Presidente de la República y a todo su equipo lo mejor en la gestión de su gobierno", cerró el exsubsecretario.

Las razones de La Moneda y el respaldo a Rabat

La controversia se agudizó tras difundirse un video en el que Silva atribuía directamente al ministro Fernando Rabat los criterios adoptados en las rebajas de penas.

Ante este escenario, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó las razones detrás de la salida del subsecretario y desestimó que existan privilegios dentro del gabinete.

"En un gobierno no estamos ni para proteger cargos ni para eludir responsabilidades. En un gobierno estamos para tomar las decisiones que corresponden, para tener unidad de propósitos y sacar adelante las tareas que el presidente ha encomendado", explicó el secretario de Estado.

Asimismo, el biministro reconoció que "acá indudablemente hay una situación que todos conocimos el día de ayer, que nos incomoda, nos molesta, no está en línea con una unidad de propósitos y un gobierno está para corregir errores y está para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones".

El rol de Justicia frente a la crisis

Pese a los cuestionamientos transversales por la firma de los cuestionados decretos, Alvarado descartó que el ministro Rabat deba seguir el mismo camino que Silva, insistiendo en que el titular de Justicia liderará los proyectos correctivos ya remitidos al Senado-

Según explicó la autoridad, "aquí no se trata de sujetos de interés. Aquí lo que se trata es de que el ministro Rabat tiene una tarea y tiene una misión: ser parte de la solución. Y ha estado trabajando intensamente en eso".