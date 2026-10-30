"No se puede usar para salvar a Rabat": Las voces parlamentarias ante la salida de Silva

La remoción de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia provocó este viernes una ola de reacciones en el Congreso, con voces que acusan al Gobierno de utilizar a la ahora exautoridad como un "chivo expiatorio" para blindar al ministro Fernando Rabat, cuestionado por su otorgación de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Al ser consultado sobre las razones tras la salida de Silva, el jefe de asesores presidenciales del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, evitó responder y derivó escuetamente la vocería.

"Pregúntenle al ministro del Interior", zanjó antes de ingresar a las dependencias del Palacio de La Moneda.

"El hilo se cortó por lo más delgado": la arremetida opositora

Desde la oposición, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, señaló que "tarde fue la medida, pero por fin el gobierno se da cuenta que la dupla del ministro de Justicia con su subsecretario le están haciendo daño a Chile".

"Aunque tengo una sensación que el hilo se cortó por lo más delgado, por lo menos Luis Silva ya no nos representa como subsecretario de Justicia a todo nuestro país", puntualizó el diputado.

Sectores del Congreso criticaron que la remoción obedeciera a la difusión de un video no autorizado y no al fondo de las rebajas de penas a abusadores. (FOTO: ATON)

En tanto, su par socialista Juan Santana fustigó que la salida "era lo mínimo después de haber firmado rebajas de condenas a abusadores de menores de edad, pero que nadie se confunda: el gobierno no puede usar a Silva como fusible para salvar al ministro Rabat".

"El propio Silva dijo ayer que firmó aplicando el criterio que fijó Rabat, y Rabat firmó 22 de estos decretos, más que nadie. Además, según lo que se ha informado, a Silva lo sacaron por subir un video sin avisarle al ministro y no por las rebajas, lo que dice mucho de las prioridades de este gobierno", cuestionó el parlamentario.

"Hoy la Fiscalía abrió una investigación penal por la denuncia que presentamos junto al diputado Luis Cuello, así que el Presidente Kast tiene que hacerse cargo y sacar también al ministro Rabat como lo hemos pedido todas las bancadas del Congreso Nacional", añadió Santana.

Por su parte, la diputada socialista Daniella Cicardini afirmó que "echaron a Silva por subir un video sin permiso y no por liberar a violadores de niños".

Mientras que el diputado Gustavo Gatica increpó la celeridad del gobierno: "Qué rápido actúan cuando se daña la imagen de un ministro y qué lento cuando se trata de proteger a los niños y niñas de nuestro país".

"Impresionante. Kast saca a Silva por que hizo un video sin avisar. Al parecer eso le importa más que tener a violadores y pederastas por las calles, porque Rabat bien tranquilo que sigue en su cargo", puntualizó, en tanto, la timonel del Frente Amplio, Gael Yeomans.

Molestia en Chile Vamos: "La lealtad no puede confundirse con guardar silencio"

El impacto de la salida de Silva también generó repercusiones en las filas del oficialismo. La diputada independiente de la bancada de la UDI Marlene Pérez dijo respetar "la decisión del Presidente de sacar al subsecretario, pero no quiero atribuir la salida por la empatía que expresó hacia las víctimas en el video que subió en horas de esta mañana".

"Valoré esa humanidad que he echado de menos en las palabras del ministro durante esta crisis. Es por eso que considero que es importante explicar esta decisión. No puede quedar la sensación de que expresar empatía por las víctimas tiene un costo político. La lealtad no puede confundirse con guardar silencio", enfatizó.