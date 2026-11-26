El Club Social y Deportivo Colo Colo manifestó su disconformidad con Blanco y Negro luego que la concesionaria determinó eliminar la preventa y los descuentos que históricamente tuvieron los socios de la institución para adquirir los abonos, de cara a la temporada 2027.

"Estos beneficios no son un privilegio. Constituyen un reconocimiento a quienes, con el pago de su cuota mensual, sostienen al Club Social y Deportivo Colo Colo", señaló la institución mediante un comunicado, en el que recalcó que "las socias y socios no son simples espectadores: Son los dueños del Club".

El organismo también cuestionó que la medida se adoptó en circunstancias en que Colo Colo cuenta, según sostuvo, con uno de los abonos más caros del fútbol chileno y registra una venta inferior a la de otros clubes del país. Además, apuntó al complejo escenario económico nacional y calificó la eliminación de estos beneficios como "un duro golpe para la familia colocolina".

Ante este escenario, el Club Social solicitó a Blanco y Negro restituir la preventa y los descuentos para sus asociados, además de abrir una instancia formal de diálogo sobre la política de precios y beneficios para la próxima temporada.

Finalmente, la institución denunció que sus representantes en el directorio de la concesionaria fueron excluidos de distintas actividades relacionadas con el club y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que esta política se extienda a sus socios, recordando que el contrato de concesión establece que Blanco y Negro debe incrementar la adhesión al Club Social y Deportivo Colo Colo.