Los senadores del Partido Socialista (PS) acordaron que Juan Luis Castro deje la jefatura del comité que agrupa al PS, al PPD y al Partido Liberal en el Senado, según confirmó su par Gastón Saavedra. La bancada socialista tomó la decisión tras los cuestionamientos a Castro por su actuación en el caso Firmas.

"Tenemos una situación compleja que tenemos que resolverla para volver a tener el orden y la tranquilidad", dijo Saavedra en Cooperativa. Sobre el plazo para concretar el cambio, señaló que "antes que termine el año puede ser".

El senador explicó que las bancadas buscan acordar cuándo harán el anuncio. La salida de Castro, agregó, "es una situación que la comunicaremos en algún minuto, cuando así lo estimemos todos".

"Hay situaciones que tienen que esperar un poco, pero que se van a dar", aseguró el senador socialista Gastón Saavedra sobre la posible salida de Castro. (FOTO: ATON)

Pese a que el paso al costado del jefe de bancada se asume como una resolución sellada, las bancadas que integran el comité buscan ordenar sus filas antes de emitir cualquier declaración conjunta, evitando mayores fisuras en el Socialismo Democrático.

El diputado socialista Daniel Manouchehri también cuestionó la continuidad de Castro. En conversación con Cooperativa, sostuvo que "no están las condiciones para que el senador Castro siga como jefe de comité".

La permanencia del senador Juan Luis Castro al mando del comité parlamentario PS-PPD-Partido Liberal se encuentra prácticamente sentenciada dentro de la colectividad. (FOTO: ATON)

Valencia: "Los hechos tienen caracteres de delito"

La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga cómo se incorporaron las firmas de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza a una solicitud para retirar sus permisos constitucionales mientras ambos acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia. Castro y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tienen la calidad de imputados en la causa.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, respaldó la apertura de la investigación porque, según explicó, "los hechos tienen caracteres de delito". Recordó que rige la presunción de inocencia y que la indagatoria deberá establecer si hubo delito y, de ser así, quiénes participaron y qué responsabilidad les corresponde.

"Los tiempos de la investigación son distintos a los tiempos de la política", afirmó Valencia, quien pidió dar a los fiscales el tiempo necesario para esclarecer los hechos.