La senadora independiente Fabiola Campillai presentó este jueves en el Centro de Justicia de Santiago una querella contra tres exgenerales de Carabineros, a siete años del disparo de una bomba lacrimógena que la dejó ciega en San Bernardo.

La acción se dirige contra Mario Rozas, entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien encabezaba la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, y Diego Olate, que ejercía como subdirector de la institución durante el estallido social de 2019.

Campillai sostiene que los tres mandos conocían los apremios ilegítimos cometidos por carabineros durante las manifestaciones y no tomaron medidas para impedirlos. La querella les atribuye el delito de apremios ilegítimos en su faz omisiva con resultado de lesiones graves gravísimas.

Acompañada por organizaciones que representan a víctimas del estallido social, la senadora pidió que la justicia incorpore su caso a las investigaciones sobre la responsabilidad del alto mando de Carabineros.

El 26 de noviembre de 2019, Campillai se dirigía a tomar locomoción para ir a su trabajo en San Bernardo cuando el entonces capitán de Carabineros Patricio Maturana disparó la bomba lacrimógena que la impactó en el rostro. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo lo condenó a 12 años y 183 días de presidio.