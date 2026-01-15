¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo contra Alianza Lima en la Serie Río de la Plata?

Luego de medirse en su primer duelo ante Olimpia, Colo Colo seguirá en la búsqueda de afinar detalles de pretemporada en la Serie Río de la Plata, certamen de carácter amistoso que se lleva a cabo en Uruguay.

Ahora, el elenco de Fernando Ortiz tendrá en la mira a un rival tradicional como lo es Alianza Lima, ya que ambos conjuntos han manifestado su "hermandad" en ocasiones anteriores.

La programación del evento fijó el partido para las 21:00 horas (00:00 GMT) de este domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo y contará con la transmisión en streaming de Disney+.

Como siempre, todos los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.